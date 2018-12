RMC SPORT - P. Iachini su Simeone: "Molto sfortunato, va fatto giocare"

L'ex centrocampista della Fiorentina Pasquale Iachini ha così parlato, intervenendo in diretta e in esclusiva ai microfoni di Garrisca al Vento!, trasmissione radio trasmessa ogni giovedì su RMC Sport, realizzata e curata dalla redazione di FirenzeViola.it: "Chiesa ha bisogno di una squadra attorno, trovo difficoltoso dargli delle responsabilità in più. Simeone? Per dare fiducia a un giocatore devi farlo giocare, lui è anche tanto sfortunato, l'anno scorso bastava mezza cosa di quello che sta facendo adesso e magari riusciva a trovare il gol. La cosa certa è che va fatto giocare. Domenica contro il Sassuolo può essere la partita cruciale per sbloccarsi, la Fiorentina ha le carte in regola per poter vincere, i ragazzi non devono giocare con la paura".