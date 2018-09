RMC SPORT - P. Scirea: "Champions alla Juventus entro due anni"

Fonte: Alessandro Rimi

Paolo Scirea, fratello di Gaetano, ha parlato a RMC Sport a margine del 29° Memorial Gaetano Scirea: "Gaetano è ricordato da tutti per le sue qualità, non solo calcistiche ma anche umane. Ha sempre avuto dei buoni rapporti con tutti, è riuscito sempre a rimanere umile. Esempi di giocatori della Juventus che mi ricordano Gaetano? Credo ce ne siano stati parecchi, tanti giocatori bravi come ad esempio Barzagli, che stasera è qui con noi e al quale credo non si possa dire nulla dal punto di vista comportamentale. Se può essere la stagione giusta per vincere la Champions League? E' difficile, ma la Juventus è una delle prime quattro squadre. Quest'anno o almeno in questo biennio dovrebbe riuscirci. Certo, se continua a perdere le finali... Speriamo, sarei molto felice".