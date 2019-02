RMC SPORT - Padalino: "Carattere Foggia. Il Franchi dà una spinta in più"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Pasquale Padalino, tecnico del Foggia, a RMC Sport 'Live Show':

Sul pareggio di ieri per 2-2 ad Ascoli:

"Sono emozioni forti, anche se ormai ci stiamo abituando. La squadra ha dimostrato carattere e forza mentale nel recuperare in un campo difficile come quello di Ascoli. Kragl ci ha deliziati con l'ennesima perla. Speriamo di uscire da questa situazione complessa"

Kragl ha un tiro da Serie A?

"Credo di sì, è abbastanza evidente. È un valore aggiunto, ha un tiro eccellente".

Chi vedi favorito per salire in Serie A?

"Il Brescia, che subisce poco. Il Palermo per gli elementi che ha a disposizione e poi dico Lecce e Verona. Ecco le mie candidate".

Saranno 33mila gli spettatori al Franchi questa sera...

"Anche ieri alla rifinitura c'è stato un bell'abbraccio alla squadra. I tifosi della Fiorentina, come quelli del Foggia, ti danno una spinta importante. Sono un valore aggiunto, è stata una delle tifoserie che ricordo con immenso piacere. Tutt'oggi li ringrazio e anche i giocatori di Pioli lo devono fare. La finale vinta contro l'Atalanta nel '96? Mi vengono i brividi ancora adesso se penso alla folla che ci ha aspettato al ritorno da Bergamo. Sembrava mattina ma era molto tardi. Una gioia indelebile non solo nella mia memoria ma anche in quella di molti altri".

Il Padalino difensore avrebbe trovato difficoltà contro Chiesa?

"Per le mie caratteristiche avevo vita più facile con quelli con la mia fisicità, per esempio Zapata. Sarei andato in difficoltà con Chiesa o Muriel"