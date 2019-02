RMC SPORT - Paganin: "Gasperini sarà arrabbiato. Chiesa determinante"

Per commentare il pirotecnico 3-3 tra Fiorentina e Atalanta, andata della semifinale di Coppa Italia, su RMC Sport è intervenuto l'allenatore ed ex giocatore Antonio Paganin: "È stato uno spot per il calcio, uno spettacolo con due squadre votate al calcio offensivo. La Fiorentina è stata brava a non disunirsi dopo i due gol subiti e ha dimostrato che quando schiera il tridente pesante può fare veramente male. Il gol del 3-3 è l'emblema: palla recuperata da Simeone, poi Chiesa per Muriel che la mette in rete. Strano che Pioli non abbia schierato questi tre dall'inizio".

Per come è andata, il 3-3 può andare bene alla Fiorentina?

"Non credo che Pioli abbia mai pensato di riuscire a riprenderla questa sera. Dall'altra parte Gasperini sarà arrabbiato con i suoi che non sono stati capaci di gestire tre volte il vantaggio".

Su Lafont:

"Parliamo di un ragazzo che ha mezzi incredibili e che è del '99. È un portiere istintivo. Sulle respinte, che dovrebbe essere il suo pane, ha qualche difficoltà in più: il gol del 2-3 nasce da una sua respinta un po' maldestra. Non credo che però abbia mai giocato una semifinale, magari ha pagato questo oggi".

L'Atalanta è favorita per andare in finale?

"A oggi dico 60% a 40%, visto il 3-3 in trasferta, ma tra due mesi le squadre arriveranno in una condizione diversa. Non sapremo con che defezione arriveranno Atalanta e Fiorentina, che con i tre davanti può fare male alle difese avversarie: oggi il tridente viola ha fatto il diavolo a quattro. La formazione di Gasperini però è brava quando deve palleggiare e tenere palla. La differenza la farà chi avrà il giocatore che sposterà gli equilibri".

Altra grande prova per Chiesa...

"Sul primo gol ha fatto un accelerazione incredibile, poi ha mantenuto la freddezza necessaria per battere Berisha. Sta dimostrando tanta maturià, è determinante ed è anche uomo squadra. Sa spostare gli equilibri".