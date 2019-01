RMC SPORT - Paganin: "Inter, non abbassare la guardia. Chiesa maturo"

L'ex giocatore di Inter e Atalanta Antonio Paganin è intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport per analizzare i temi più caldi del momento:

Contro la Roma una tripletta, si può dire che Chiesa sia pronto per il grande salto?

"Gli mancava solo la parte della finalizzazione. Sta raggiungendo quella maturità calcistica che gli permette di essere cinico sotto porta".

Sulle difficoltà dell'Inter:

"La situazione Perisic non ha contribuito alla serenità calcistica dell'Inter, il croato è un giocatore fondamentale per i meccanismi della squadra nerazzurra. Domani contro la Lazio avremo tante risposte, capiremo se il ko contro il Torino sia solo un episodio isolato, anche se questo malessere c'è stato anche l'anno scorso a cavallo tra gennaio e febbraio".

Quanto diventa importante l'Europa League per l'Inter?

"Darebbe lustro, alzerebbe l'autostima e ti porta entusiasmo. Ma il primo obiettivo dell'Inter rimane quello di arrivare nei primi 4 posti, perchè è un attimo venire risucchiati nel gruppo con Milan, Lazio, Roma e Atalanta. I nerazzurri devono rimanere lontano e non abbassare la guardia".

Stesso discorso per il Napoli...

"Rispetto all'anno scorso l'impressione è che quest'anno il Napoli la voglia vincere, Ancelotti l'ha detto da subito. Non sarà semplice, ci sono squadre forti come Arsenal e Chelsea. Sarebbe importante per il movimento calcistico che le italiane arrivassero il più lontano possibile, anche il nostro ranking ne beneficerebbe".