RMC SPORT - Paganini (Rai Sport): "Occhio alla situazione in casa Inter"

© foto di Federico De Luca

Il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini ha fatto un punto sul calciomercato ai microfoni di RMC Sport.

Le grandi lavorano in vista dell’estate. “La linea è questa. Juventus, Inter e Napoli soprattutto lavorano in questo senso, mentre Milan e Roma secondo me dovranno fare qualcosa in questo mercato di gennaio. Io mi aspetto che l’ultima settimana di mercato sia una settimana di bagarre, magari potrebbero fare qualcosa anche subito”.

Ramsey e Godin significano cessioni di Dybala e Skriniar? “Il problema nasce più per l’Inter. Se arriva Ramsey secondo me potrebbe partire Khedira, ma la situazione dell’Inter è da monitorare perché ci sono le situazioni di Skriniar e del rinnovo di Icardi. Da questo punto di vista il Real Madrid e il PSG con 110 milioni di euro pioterebbero prendere l’attaccante dell’Inter, la situazione più delicata è quella che riguarda i nerazzurri. Wanda Nara ha chiesto di arrivare a 10 milioni di euro, Icardi ne guadagna 4,5. Marotta conosce bene Icardi e Skriniar, ma restano situazioni delicate. Bisognerà capire anche se Spalletti verrà riconfermato”.

Borini lascerà il Milan? “I rossoneri devono sacrificare dei pezzi, Borini è il primo candidato. C’è da fare i conti con il Financial Fair Play, poi c’è bisogno di un attaccante perché il Milan ha solo due punte. In teoria il Milan dovrebbe fare tre operazioni, ma prima deve cedere. Attenzione anche a Kessie, se arriva un’offerta importante potrebbe essere sacrificato”.

Morata-Higuain? “Chi ci guadagnerebbe? I conti vanno fatti con l’oste che è la Juventus. I rossoneri devono riscattare Higuain, quindi vedo molto difficile da concretizzare questo tipo di scambio”.

Sul Napoli: “A gennaio dobbiamo monitorare soprattutto la situazione di Hysaj, il suo agente ci è andato giù abbastanza pesante. Dietro di lui c’è il Chelsea, le parti non hanno trovato l’accordo per il rinnovo. Per giugno credo che il colpo possa essere Kouame, il Napoli lo ha già acquistato. Io credo che bisogna stare attenti anche a Koulibaly, se arriva un’offerta shock può partire”.