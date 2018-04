RMC SPORT - Pallotta: "Sono fiducioso. All'andata c'erano tre rigori"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Roma, James Pallotta, arrivato questa mattina nella Capitale, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport:

È fiducioso per stasera?

"Sì, all’andata abbiamo giocato molto bene, siamo stati sfortunati con gli autogol e c’erano tre rigori per noi: un fallo di mano, quello su Dzeko e Pellegrini era sulla linea. Se fossimo andati sull’1-1 le cose sarebbero cambiate, siamo stati sfortunati sui gol e l’ultimo è arrivato in maniera stupida ma penso che abbiamo giocato bene".

Ha fiducia in Di Francesco e nella squadra?

"Sì, certo".

È soddisfatto per i risultati in Serie A?

"No, credo che dalla partita contro il Genoa di dicembre non abbiamo giocato bene come facevamo prima ma abbiamo avuto molti infortuni. Non sono felice per questo, a volte è dura giocare in Champions League e prepararsi subito dopo per il campionato, rende le cose più dure. Non penso che i giocatori siano felici così come nessun altro, se guardiamo a dov'eravamo fino alla partita col Genoa. Abbiamo ancora 7 partite importanti, a partire da domenica".

Novità dal main sponsor?

"Nei prossimi due mesi dovrebbero arrivare 3-4 annunci di questo genere, annunci importanti".

Lo stadio?

"Ho alcuni incontri su questo. In fin dei conti, se non si accelera su certi aspetti non avremo uno stadio. I tifosi dovrebbero dire alle istituzioni di fare in fretta. E’ tutto molto vicino alla conclusione, se passa ancora tempo oltre giugno o luglio, servirà un altro anno. Non possiamo permettercelo, abbiamo già speso oltre 60 milioni di euro sullo stadio. Nessuno lo sa, una delle questioni è solo quello che spendiamo sul mercato, ma abbiamo speso quasi 70 milioni per il nuovo impianto, seguendo l’iter e tutti i ritardi. Non puoi continuare a spendere soldi se non hai modo di rientrare in tempo, abbiamo bisogno dello stadio in tempi brevi".