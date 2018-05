RMC SPORT - Pallotta: "Successe cose inaccettabili. VAR indispensabile"

Fonte: dall'inviato all'Olimpico, Dario Marchetti

Il presidente della Roma James Pallotta ha parlato a RMC Sport nella zona mista dell'Olimpico: "Complimenti al Liverpool. Ma vorrei aggiungere che il VAR è indispensabile in Champions, credo sia evidente. E'inaccettabile ciò che è successo, hanno visto tutti ad eccezione degli ufficiali di gara. Mi riferisco al fuorigioco inesistente di Dzeko, il mani su El Shaarawy, un altro intervento su Schick. Sul tiro di El Shaarawy fra l'altro sarebbe stato anche cartellino rosso. E' difficile arbitrare, ma non è più possibile continuare senza il VAR. Il Liverpool è una grande squdra, ma senza VAR si rischiano figuracce come quella di stasera".