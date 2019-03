RMC SPORT - Palmeri: "Arsenal-Napoli? Peggio solo il Chelsea di Sarri"

A RMC Sport Live Show arriva il momento del giornalista Tancredi Palmeri. Ecco le sue parole in merito al sorteggio di Europa League che ha deciso l'Arsenal come rivale del Napoli ai quarti di finale: "E' andata molto bene con l'Ajax alla Juve e molto male al Napoli con l'Arsenal. Meglio la Juve poteva fare beccando il Porto e il Napoli peggio poteva fare solo pescando il Chelsea. Il Napoli a mio avviso parte con un leggero vantaggio sull'Arsenal, figlio della costanza dei risultati e dell'esperienza di Carlo Ancelotti. L'andata a Londra può essere un vantaggio, con il Napoli che può gestire la gara permettendosi di incassare anche un gol. L'Arsenal in trasferta ha dei problemi e se il Napoli lo gestisce al San Paolo può andare tutto in discesa".