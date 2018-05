RMC SPORT - Palmeri: "Balo verso Marsiglia. Roma sarebbe ideale"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato del futuro che attende Mario Balotelli, ad un passo dal Marsiglia: C'è un accordo di massima fra il giocatore e il Marsiglia. Raiola però vuole aspettare i prossimi impegni di Balotelli con la Nazionale per vedere se si muove qualcosa. Difficile immaginare che in Italia si possa muovere qualcosa. Inter, Milan e Juve non lo stanno cercando. Roma e Napoli sono situazioni diverse, soprattutto il versante giallorosso con ci sarebbe un allenatore giusto e un allenatore giusto. La Fiorentina lo prenderebbe subito ma non a quelle cifre. Il ragazzo vorrebbe la Premier, ma per il momento l'unica certezza è il Marsiglia".