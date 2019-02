Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport ha parlato così del Bayern Monaco, ieri protagonista nell'ottavo di finale di Champions League contro il Liverpool: "L'anno scorso i tedeschi hanno vinto un campionato di esperienza mentre quest'anno gli sta scappando via. Il Liverpool di quest'anno, capolista in Premier League, può terminare effettivamente questo ciclo del Bayern. La squadra tedesca mi sembra al capolinea ma negli ultimi sette anni non è mai uscito dalla Champions League prima dei quarti di finale".