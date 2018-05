Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato del futuro che attende Gianluigi Buffon dopo aver chiuso domani la sua avventura alla Juventus: "Il futuro di Buffon? Considera solo le opzioni di alto livello, al livello della Champions League. Le uniche due opportunità attuali sono quelle del Liverpool e del PSG. Considerando il vissuto che c'è fra i bianconeri e i Reds, così come accaduto anni fa con Del Piero, non ci credo molto. Gli otto milioni di euro proposti dal PSG sono un ulteriore incentivo. Credo che alla fine per Buffon sarà Parigi o ritiro. Per cercare di perseguire insieme l'ossessione Champions. Tra l'altro ai parigini il portiere di alto livello è stata la carenza più evidente in questa stagione, assieme a quella del tecnico.

Il futuro di Mario Balotelli? C'è un accordo di massima fra il giocatore e il Marsiglia. Raiola però vuole aspettare i prossimi impegni di Balotelli con la Nazionale per vedere se si muove qualcosa. Difficile immaginare che in Italia si possa muovere qualcosa. Inter, Milan e Juve non lo stanno cercando. Roma e Napoli sono situazioni diverse, soprattuto il versante giallorosso con ci sarebbe un allenatore giusto e un allenatore giusto. La Fiorentina lo prenderebbe subito ma non a quelle cifre. Il ragazzo vorrebbe la Premier, ma per il momento l'unica certezza è il Marsiglia".