RMC SPORT - Palmeri: "City-Liverpool non scontata. Pep soffre Klopp"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show serale ha commentato così i sorteggi di Champions: "La partita tra Manchester City e Liverpool non è così scontata. Non bisogna farsi trasportare troppo dall'entusiasmo per il City, perché un conto è valutarla in Premier e un conto in Europa. È una delle 3 squadre più forti in questo momento ma il divario non è così netto come in Inghilterra. Guardiola soffre alcuni tipi di gioco e quello di Klopp lo ha sempre sofferto, così come soffre contro il gioco di Allegri e Mourinho. Giusto che il City sia favorito ma secondo me si esagera a darlo troppo favorito. Il Manchester non ha il campionissimo, non ha il Messi, quel giocatore in grado da solo di cambiarti la partita se le cose dovessero andare male. Quasi nessuno tranne Yaya Touré ha esperienza internazionale di come si vincono queste partite ad alto livello. Il fuoriclasse vero il City ce l'ha in panchina, questo è vero, però sempre in panchina rimane mentre in campo vanno i giocatori".

In Europa League hai dato alla Lazio il 70% di possibilità di passare il turno

"Il Salisburgo ha fatto il sorpresone con il Dortmund e se arrivi ai quarti battendo i tedeschi vuol dire qualcosa, anche se a me è sembrato che il Borussia abbia preso sotto gamba la gara di andata e da quel momento abbia poi complicato le cose. È vero che la Lazio ha faticato per battere la Dinamo Kiev che era ampiamente alla sua portata, però nel momento di difficoltà ha risposto da par suo, è andata a battere una squadra che non perdeva in casa da 18 mesi ed in Europa nel proprio stadio è sempre stata solida. Se la Lazio fa le cose come le deve fare, quindi non sbagliando e non prendendo sotto gamba la gara di andata, se lo fa secondo me la indirizza subito bene. Alla fine aver ribaltato con lo Steaua ci sta, esserci riuscito contro la Dinamo Kiev non era nella normalità, chissà che questo non abbia definitivamente sbloccato la Lazio".