RMC SPORT - Palmeri contro Kuipers: "A Monaco arbitraggio discutibile"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, all'interno del "Live Show" serale ha commentato così l'arbitraggio di Kuipers in Bayern Monaco-Real Madrid: "L'arbitraggio è stato veramente discutibile, perché io ho visto dei falli al contrario assegnati contro il Bayern. Credo che gli juventini avranno altro fiato per dare voce alle loro proteste, anche se è una situazione di tipo differente. Tutto va nel senso del Real Madrid, ma è vero che poi devi avere anche la classe per sfruttarlo".