RMC SPORT - Palmeri: "Corsa Champions, Roma calendario più facile"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show serale ha commentato così il prossimo turno campionato in ottica Scudetto: "Fiorentina-Napoli si prepara con quello che succederà domani sera tra Inter e Juve, il che mi fa pensare che non ha veramente senso in questo punto della stagione giocare le due partite in tempi differiti l'uno dall'altro, perché la Juve questa settimana non ha la finale di Coppa Italia ed anche l'avesse avuta si sarebbe potuto giocare comunque allo stesso tempo. Il Napoli ha giocato a Torino una delle partite con più personalità, però allo stesso tempo i partenopei venivano da 2 mesi di assoluta maggioranza di mediocrità, per cui non è che si sono risolti tutti i problemi. E' stata però una scossa tale che potrebbe aver sbloccato psicologicamente il Napoli. Domani sera però può veramente cambiare tutto, perché se la Juve vince e il Napoli ritorna a -4 è ovvio che poi per i partenopei potrebbe tornare un po' di paura, consapevoli che a quel punto neanche vincere a Torino potrebbe essere bastato per conquistare lo Scudetto".

Nella lotta Champions chi rischia di più tra Roma, Inter e Lazio?

"La Roma ha un calendario nettamente più facile delle altre. Bisogna vedere se ci sarà un contraccolpo psicologico dopo la gara di Liverpool ma non ci credo tanto, perché è una Roma che ha saputo tenere botta ai bassi che ha avuto. Anche qui dipende da domani sera, perché se l'Inter non dovesse vincere contro i bianconeri si sgonfia di importanza anche la partita tra Roma e Juventus, non per la squadra di Allegri ma per la Roma e il Napoli. Perché se la Roma vince con il Chievo e i nerazzurri non vincono allora la squadra di Di Francesco accumula un vantaggio per cui alla penultima può andare a cuor leggero contro la Juve. Dalla partita di domani quindi dipende molto il campionato di tante squadre".

Come commenti la scelta della Svezia di non portare Ibrahimovic al Mondiale?

"Ibrahimovic per andare in MLS ha accettato una riduzione drastica dello stipendio, dove prende 1,5 milioni per 6 mesi, per ora la durata è questa. Secondo me è stato tutto un passaggio per riuscire ad essere ancora importante per farsi chiamare ai Mondiali dalla Svezia. Al momento il problema però è che Ibrahimovic non ha la forma fisica per giocare 90 minuti di alto livello. La Svezia ha guadagnato questo traguardo senza Ibrahimovic e da parte del calciatore non ci sono mai stati dei passi diplomatici nei confronti della squadra e del ct. Non ha fatto quei passi, ha continuato a giocare con il personaggio ma secondo me lo ha fatto a rischio zero. Perché semplicemente sapeva di non averne in questo momento, sapeva che era troppo difficile che riuscisse a trovare la forma in tempo e allora ci ha provato, pensando che se ci cascano bene, sennò se l'è comunque giocata".