RMC SPORT - Palmeri: "De Jong al Barcellona meglio di Pulisic al Chelsea"

Nel corso del Live Show di RMC Sport è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista: "Re del mercato è il Milan, anche se non è da poco il colpo Higuain al Chelsea. Sarri ora ha l'attaccante da 150 gol negli ultimi anni in Italia.Mi è piaciuto il Milan con Paquetà e Piatek. Come flop dico il Torino, non hanno preso nessuno in particolare mentre è andato via Soriano, che era un'opzione in più per Mazzarri. Il Torino si starebbe giocando un posto in Europa League ma non ha aggiunto nulla".

A livello europeo qual è il colpo che ti ha incuriosito di più?

"E' passato troppo sotto silenzio il passaggio di Fabregas al Monaco. Lo spagnolo ha 31 anni ma anche in Premier League non stava facendo male, tanto che il Milan lo avrebbe voluto in rossonero. La mossa del Monaco non è da sottovalutare. In generale comunque si è mosso davvero molto poco".

Per giugno meglio il Barcellona con De Jong o il Chelsea con Pulisic?

"Le aspettative su De Jong sono che sia un top. Pulisic mi piace molto ma il Chelsea lo ha strapagato. Quindi dico che ad oggi ha agito meglio il Barcellona".

Pulisic lo allenerà Sarri?

"Non saprei dirlo. Il Chelsea deve entrare in Champions ma lo può fare in due maniere: o vince l'Europa League o ci arriva attraverso il campionato. Entrare in Champions è la condizione necessaria per Sarri per rimanere al Chelsea, ma potrebbe non essere sufficiente".