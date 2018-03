RMC SPORT - Palmeri: "Di Biagio con l'Argentina ha sbagliato i cambi"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show serale ha commentato così il risultato dell'amichevole tra Argentina e Italia: "Fino al 60' ovvero fino a quando non ci sono stati i tre cambi tutti insieme, a cui dieci minuti dopo se ne sono aggiunti altri due, fino a quel momento secondo me si era vista un'Italia comunque decente, che aveva tenuto il campo e aveva provato ad essere più viva offensivamente, sempre senza dimenticare che gli avversari erano senza Messi e Aguero. Abbiamo perso la partita perdendo completamente l'ordine e questa è una cosa che a prescindere l'Italia non si può mai permettere, perché non abbiamo gli uomini che possono ribaltare la situazione, loro li hanno e noi no. Questa è stata un'ingenuità da parte di Di Biagio e denota i suoi limiti di esperienza. Nel primo tempo forse la cosa che è andata peggio per l'Italia è stato il palleggio a centrocampo, riuscivamo ad attaccare ma non a tenere il pallone e gestire il centrocampo. Non provvedi a questa situazione mettendo Cristante e Pellegrini e tenendo Jorginho. Infatti fino a quando non fa quel cambio l'Italia si era riassestata. Sbaglia in quel momento i cambi. Guardando la fotografia generale tuttavia in condizioni normali non sarei neanche troppo scontento, quello che criticherei a Di Biagio sono i troppi cambi tutti assieme ed il fatto di aver perso l'ordine tattico del centrocampo. Il punto è che dovremmo considerarla solo come una gara amichevole, mentre il problema è che Fabbricini stesso prima di questa partita aveva detto che per noi non sarebbe stato così. Per l'Argentina invece lo era e allora non ha senso prendere una decisione sulla base di queste partite, sia in positivo che in negativo. Buffon? Non gli si possono imputare i due gol. Guardando oggi gli ultimi minuti in campo c'era molta freschezza, giocatori con età bassa, poche presenze e molta gioventù, guarda caso in quel momento è saltato l'ordine tattico. Quindi va bene fare una transizione ma deve essere ragionata".