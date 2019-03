RMC SPORT - Palmeri: "Giusto esonero Di Francesco, serviva scossa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della rivoluzione in casa Roma: "A me pare assurdo che l'unico dirigente che non fa parte della Roma può decidere il destino della squadra. Io sono stato un gran sostenitore di Di Francesco ma è stato giusto esonerarlo per dare una scossa. Monchi va via perché non contava granché nella Roma. Nel giro di pochi mesi la Roma si è liberata di Gandini, Monchi e Di Francesco ma c'è qualcosa che non quadra. Che senso ha costringere Monchi alle dimissioni senza fare nemmeno un cambio? Un anno e mezzo fa era stato fatto tutto un altro disegno".