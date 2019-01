RMC SPORT - Palmeri: "Godin-Inter sarebbe l'affare più interessante"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC SPORT Live Show ha parlato così: "Detto che Paquetà lo sapevamo già da mesi credo che l'affare più interessante di questi giorni è quello di Godin all'Inter, se dovesse riuscire. In questo momento è uno dei tre/quattro difensori più forti al mondo e sarebbe un colpo pazzesco per l'Inter".

Herrera a parametro zero è un giocatore di cui ha bisogno l'Inter o i nerazzurri resteranno su Modric?

"Sono due cose diverse, non solo come livello ma anche come caratteristiche. Modric crea il gioco. Per l'Inter vale il discorso della scorsa estate: devono assicurarsi i giocatori che possono prendere. Se l'Inter può prendere Herrera a certe cifre lo faccia, sempre che si parli di un ingaggio alla portata dei nerazzurri. Herrera comunque non va preso adesso e l'Inter ha tempo per soppesare l'operazione. Se Modric lascia il Real Madrid lo fa per un contratto che sia esattamente quello che vuole e non ci sono tanti club che possano offrire un ingaggio sui 9 milioni di euro. Il problema vero dell'Inter è: quanto può spendere l'Inter? Io credo che una cessione importante debba arrivare e io penso a Skriniar. Cessione importante che dovrà arrivare entro il 30 giugno".

Che pensi di Kouamé al Napoli, è una grande operazione?

"E' un giocatore interessante, ma sul prezzo non dico nulla perché il calciomercato ormai ha logiche tutte sue. Per continuare a provare a vincere al Napoli servono giocatori pronti subito e c'è il rischio di inserire giocatori nuovi senza avere giocatori più esperti alle spalle. La Juventus prende i giocatori forti al momento, non quelli che possono diventare forti".