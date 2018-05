RMC SPORT - Palmeri: "Higuain è in vendita, la Juve non crede in lui"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Il budget del Napoli dovrebbe essere di 80 milioni, 50 di quest'anno e 30 avanzati dall'anno scorso ma non credo che questi ultimi 30 saranno investiti".

Che estate sarà per la Lazio per quanto riguarda il mercato?

"Tendo a non credere ai rifiuti di Lotito per offerte pazzesche ma il presidente della Lazio ha agito molto bene negli ultimi anni. Se offrono 100 milioni per Milinkovic come fai a non venderlo? Sarebbe complicato anche dire qualcosa a Lotito".

La Juventus quando annuncerà Emre Can?

"A giorni, a stretto giro. Bisognerà capire soprattutto quando annunciano Higuain perché l'attaccante della Juve è in vendita, e questo è un dato certo. Vuol dire che la Juventus non crede in Higuain per il futuro".