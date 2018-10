RMC SPORT - Palmeri: "Higuain-Icardi? Il confronto va fatto al contrario"

Non solo Higuain-Icardi: il derby di Milano sarà un insieme di tanti piccoli duelli. Ne ha parlato Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport Network: "Il confronto dovrebbe essere fatto al contrario: Higuain contro Skriniar, Icardi contro Romagnoli e via dicendo. È così che si giocherà la partita, in quell'altra maniera magari l'Inter non sarebbe in vantaggio come sembra. La difesa dell'Inter, se ben allargata dagli avversari, magari soffre, percHé Asamoah non sempre ha la giusta protezione. I nerazzurri alle volte tendono a spezzarsi in due, secondo me è un punto focale del derby. Un Asamoah lasciato da solo contro Suso, senza copertura, rischia di saltare".