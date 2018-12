RMC SPORT - Palmeri: "Icardi-Juve c'è stata trattativa"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Icardi? Negli affari vale tutto. C'è però qualcosa che non quadra. A me risulta che la versione di Wanda Nara sia molto fedele alla realtà dei fatti. E' un momento in cui si sta trattando. Non sono sicuro che l'Inter fosse pronto a vendere Icardi ma c'era una trattativa con la Juventus. In tutto questo la notizia vera è che Ausilio ha confermato che c'è stata una proposta di rinnovo a Icardi che però è stata rifiutata. Evidentemente l'offerta dell'Inter era troppo bassa anche perché il giocatore vorrebbe rimanere all'Inter. Non riesco a credere che l'Inter non riesca a capire la fortuna che ha ad avere Icardi"

Con l'addio di Mourinho al Manchester United come cambia la situazione Pogba-Juventus?

"Da quello che so io Mourinho è stato licenziato e il Manchester deve versare circa 28 milioni di euro nelle tasche del tecnico portoghese. Su Pogba cambia tutto perché da tempo si diceva allo United o Mourinho o Pogba. Il tecnico ha accusato il giocatore di essere il problema dello spogliatoio e non ci poteva più essere convivenza tra i due. Con l'esonero di Mourinho il Manchester United torna padrone del destino di Pogba".