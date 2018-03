RMC SPORT - Palmeri: "Ieri saranno fischiate le orecchie a Ventura"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista di RMC Sport, commenta così il rendimento di Chiesa dopo il rigore conquistato ieri a Wembley: "Il gol che abbiamo fatto con rigore preso da Chiesa e gol fatto da Insigne farà fischiare le orecchie a Ventura. Ci sono giocatori che incidono e certi altri no. Immobile si dimostra non pronto a giocare a certi livelli, ha fatto 7 gol in 32 presenze in maglia azzurra, è la prima punta con la media gol più bassa tra quelli che hanno almeno tre presenze con l'Italia. Chiesa è sembrato tanto pronto".