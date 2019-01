RMC SPORT - Palmeri: "Il lavoro di Leonardo va giudicato a fine stagione"

Tancredi Palmeri, giornalista ed opinionista, ha parlato delle critiche ricevute dal dirigente del Milan Leonardo ai microfoni di RMC Sport: "Diamo un giudizio sul rendimento dei giocatori. Il mercato è stato fatto a bocce ferme, ricordiamoci cosa è stato detto ad agosto. Ho dato la sufficienza piena al mercato del Milan. Ci vuole onestà intellettuale. Si potrà giudicare ad agosto, non ora. Al massimo gli si può imputare il fatto di aver speso immediatamente per Paquetà, ma ricordiamoci come andò con Kakà".

