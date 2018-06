RMC SPORT - Palmeri: "Il Real ha contattato Conte per la panchina"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, all'interno del "Live Show", ha parlato anche del possibile successo di Zidane sulla panchina del Real Madrid: "Togliamo dalla lista Low, Pochettino, Allegri, che se l'avesse saputo prima forse l'avrebbe fatto ma ora però non ci sono i termini. E' vero che il Real ha contattato Conte ma la situazione è intricata perché Conte non può fare il primo passo che gli farebbe perdere la possibilità di intascare i 20 milioni che deve prendere dal Chelsea. In questo momento la panchina del Real Madrid non la può prendere nessuno".