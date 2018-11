RMC SPORT - Palmeri: "Immobile titolare. Sbagliato non convocare ElSha"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così in vista della partita dell'Italia di domani: "E' molto probabile che domani sera ci sia Immobile titolare nell'Italia. Difficilmente Mancini farà un'altra scelta. Certo sembra che sia stato sbagliato qualcosa nelle convocazioni perché un El Shaarawy oggi avrebbe fatto comodo per il tridente atipico di Mancini. Immobile ha sempre fornito prestazioni deludenti in azzurro".

Un tuo giudizio sulla Nations League?

"Quando ti giochi qualcosa si alza l'interesse da parte di tutti. Non sono sorpreso, per me il saldo di questa competizione è molto positivo. Partite tra grandi nazionali che si giocano qualcosa... è l'uovo di Colombo. Il rischio è che nella seconda edizione non sia così avvincente perché non dovrebbe avere una ricaduta su un torneo più grande, poi con le retrocessioni le grandi 12 di oggi non ci saranno più. Rischiano squadre come Germania, Croazia o Inghilterra".

Domani che prestazione ti aspetti dall'Italia?

"L'avversario sarà di livello superiore rispetto alla Polonia. Santos ha già fatto capire che tipo di Portogallo avremo di fronte, ed è un allenatore molto preparato che non si farà sorprendere. Sarà difficile replicare la partita contro la Polonia e tanto dipenderà da Immobile che dovrà sostituire Bernardeschi che in Polonia è stato un giocatore fondamentale. Sicuramente un San Siro pieno per la nazionale darà qualcosa in più".

Mancini, da una parte ha scelto un undici abbastanza preciso, poi però chiama anche tanti giovani. Ti piace questo modo di gestire la nazionale?

"Sì, approvo totalmente. In tutte le squadre in cui è stato ha sempre promosso dei giovani che poi ha fatto giocare. Queste convocazioni che gira ogni volta hanno un senso anche perché Mancini di stage non ne può fare. Questi ragazzi vengono convocati per lavorare con i campioni ed essere visti dal vivo. E' un metodo perfetto per me".

Tonali, Juventus e Inter sembrano in ballottaggio. Secondo te dove andrà?

"Non me la sento di sbilanciarmi. Tonali è il biglietto da visita di Marotta. Inutile nascondere che i tifosi interisti non siano esattamente entusiasti dell'arrivo di Marotta, poi però le cose cambiano con quello che uno fa. Nella Juve Marotta agiva sul mercato italiano concentrandosi proprio sui giovani. Tonali sarebbe quindi terreno di Marotta, se poi dovesse riuscire a presentarsi con questo colpo sarebbe sicuramente un buon punto di partenza".