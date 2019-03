Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del primo tempo di Cagliari-Inter: "Marotta ha sempre tenuto la stessa linea mentre Spalletti non lo ha capito e ha agito in maniera diversa. Il post di Icardi di ieri è una risposta a Spalletti perché il tecnico lo ha accusato velatamente di non avere a cuore l'Inter. Quello che fa Marotta è giusto è assurdo che altre componenti della società vadano per la loro strada. Per me ieri Spalletti ha sbagliato sul caso Icardi. Se l'argentino si sente offeso dal fatto che gli è stata tolta la fascia, che senso ha da parte di Spalleti aumentare il carico e gettare benzina sul fuoco. Mi ricorda quando due anni fa Spalletti tirava continuamente fuori il discorso di Totti alla Roma. Era una strategia che aveva poco senso quella del tecnico e con Icardi rivedo le stesse dinamiche".

L'Inter può ambire alla Champions senza Icardi?

"Secondo me no, l'Inter senza Icardi vale il quinto posto. In questi 40 minuti è sembrata un'Inter che ha esaurito la spinta nervosa dell'esclusione di Icardi perché il Cagliari ha fatto la partita. A onor del vero Banti si è tenuto nel taschino il secondo giallo per Cigarini".

Il derby di Roma per chi sarà più decisivo?

"E' più decisivo per la Lazio perché se perde poi diventa molto difficile la Champions. Per quanto riguarda la Roma peserebbe di più l'eliminazione dalla Champions. Il derby può cambiare giusto la tranquillità di una delle due squadre".