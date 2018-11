RMC SPORT - Palmeri: "Inter oggi 2% di possibilità per lo scudetto"

Tancredi Palemeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Io Karamoh non l'avrei dato via però se deve fare esperienza si può capire la scelta dell'Inter. Quando Keita non è partito titolare neanche con il turnover e sembra proprio che il suo ritorno al Monaco oggi è ampiamente prevedibile anche perché ha un riscatto da 30 milioni di euro. Ad oggi è l'acquisto dell'Inter che più ha deluso".

Ora lo scudetto dell'Inter è ancora possibile?

"Dopo la sconfitta con l'Atalanta le possibilità sono forse al 2%. Una squadra vincente non sbaglia tre partite ad inizio campionato in cui ha lasciato per strada 8 punti. Troppi. A Bergamo è stata un'Inter inguardabile. Non si capisce perché Spalletti non abbia fatto delle turnazioni contro l'Atalanta visto che ha la rosa per poterlo fare".

Ti hanno convinto le motivazioni di Ventura dopo le dimissioni al Chievo?

"Non avevo dubbi sul fatto che Ventura avrebbe dato la colpa a qualcun altro. Il dire che c'erano idee diverse con la società fa parte sempre dello stesso quadro. Lo avevamo già visto con l'Italia, colpa di chiunque ma mai la sua, e stavolta è lo stesso copione".