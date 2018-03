RMC SPORT - Palmeri: "Italia peggio che con l'Argentina. Chiesa pronto"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista di RMC Sport all'interno del Live Show ha parlato così della prestazione dell'Italia: "Il gol di Insigne non basta. Non bisogna confondere il risultato con la prestazione, che forse è stata anche peggiore di quella vista contro l'Argentina. Non ho mai visto un gol preso come ha fatto l'Italia. E' stato un gol da fessi".

Chiesa titolare d'ora in poi?

"Il gol che abbiamo fatto con rigore preso da Chiesa e gol fatto da Insigne farà fischiare le orecchie a Ventura. Ci sono giocatori che incidono e certi altri no. Immobile si dimostra non pronto a giocare a certi livelli, ha fatto 7 gol in 32 presenze in maglia azzurra, è la prima punta con la media gol più bassa tra quelli che hanno almeno tre presenze con l'Italia. Chiesa è sembrato tanto pronto".