RMC SPORT - Palmeri: "Jorginho? Deve fare il salto di qualità"

Su RMC Sport l'inviato di BeIN Sports, Tancredi Palmeri, ha commentato così la prestazione di Jorginho, centrocampista del Chelsea, autore del gol del pareggio in Italia-Polonia: "Deve fare il salto di qualità, cosa che ha fatto con il Chelsea: a Londra si è già riuscito ad imporre. Bisogna dire che oggi i suoi partner erano Gagliardini e Pellegrini, non Kantè e William, e questo non lo ha agevolato. Credo che Mancini gli abbia chiesto di giocare più in verticale rispetto ai dettami di Sarri. Zielinski lo ha marcato bene e l'Italia senza il suo play non è mai riuscita a costruire dal basso".