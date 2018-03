RMC SPORT - Palmeri: "Juve, ingiusti eventuali fischi dei tifosi a Bonucci"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show serale ha parlato così di quello che sarà il ritorno di Bonucci da avversario a Torino contro la Juve: "Ci si sta anche chiedendo se i tifosi lo fischieranno? Non può fare commenti sui social che viene ricoperto d'insulti, figuratevi nel momento in cui tornerà in campo per la prima volta da avversario allo Stadium. Per come la sento io non saranno fischi giusti, visto che lui non se ne è andato perché voleva una nuova sfida, per i soldi o per una mancanza di rispetto nei confronti di squadra e tifosi. Se ne è andato perché non si trovava più con l'allenatore, questo anche se non ne abbiamo le certezze lo sappiamo. Quindi lui sarebbe rimasto ma di fronte ad una situazione del genere è andato via. Posso capire chi si chiede perché invece di andare al Milan non è andato all'estero, ma è un addio diverso rispetto a quello di Higuain. Quelli sono fischi più giustificati".

Il Napoli quanto rischia con il Sassuolo nel prossimo turno di campionato?

"Teoricamente non rischia. Dal punto di vista offensivo il Sassuolo è la squadra più innocua che c'è ultimamente e non solo in Italia, però bisogna vedere che Napoli sarà. Un Napoli normale non dovrebbe avere minimamente problemi, ma il punto è che i partenopei visti nell'ultimo mese sono stati quasi spaventati dalla loro stessa ombra. Forse non sarà ancora un Napoli smagliante ma non può continuare a lungo questo psicodramma. Il primo campanello di allarme si era visto contro la Spal. Il Napoli ha condotto quattro mesi in testa davanti alla Juve e i bianconeri erano sempre lì, questo gi ha mangiato le sicurezze. Chissà che adesso aver perso questa leadership non sia stato quasi uno sblocco psicologico".