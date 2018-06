RMC SPORT - Palmeri: "Juve molto bene. Meglio la Roma del Napoli"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Ad oggi la Juventus ha in più Caldara, Spinazzola, Emre Can, Perin e Cancelo avendo perso Lichtsteiner, Buffon e Asamoah. Dunque ha perso uomini importanti ma è corsa ai ripari comprando molto bene. Se la Juve prendesse Cancelo darebbe un altro segnale importante al campionato perché è tra i migliori terzini del nostro campionato. Il Napoli invece non ha ancora un portiere titolare e non sa ancora chi sarà. In questo momento esce meglio la Roma del Napoli con Monchi che ha preso Cristante e sta trattando Kluivert. La differenza tra Juve e le altre è cristallizzato".

Il successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid?

"Togliamo dalla lista Low, Pochettino, Allegri, che se l'avesse saputo prima forse l'avrebbe fatto ora però non ci sono i termini. E' vero che il Real ha contattato Conte ma la situazione è intricata perché Conte non può fare il primo passo che gli farebbe perdere la possibilità di intascare i 20 milioni che deve prendere dal Chelsea. In questo momento la panchina del Real Madrid non la può prendere nessuno".