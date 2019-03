RMC SPORT - Palmeri: "Juventus da otto in pagella anche senza Champions"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, nel Live Show di RMC Sport ha parlato dei temi di giornata nel corso del primo tempo di Juventus-Udinese: "Si è parlato troppo poco delle minacciate dimissioni di Allegri ma probabilmente alla Juventus sono bravi a tappare ogni tipo di spiffero. Un allenatore che sta per vincere l'ennesimo scudetto ma che è stato a un passo dalle dimissioni è il tema più grosso. Ormai abbiamo imparato a interpretare le parole di Allegri, si capisce che è snervato".

Senza coppe che voto daresti alla Juventus?

"Quando una squadra vince uno scudetto non si può mai parlare di fallimento, anche perché sarebbe l'ottavo consecutivo. Io sotto l'otto non posso scendere per una squadra che vince come la Juventus. Non sarebbe dunque un fallimento uscire dalla Champions League ma sarebbe indubbiamente una delusione. Stasera la Juventus sta giocando addirittura con la terza squadra e vince facile con una squadra di medio bassa classifica di Serie A. Per questo ha 16 punti di vantaggio. Invece al gioco della Juventus io do quattro e mezzo. Sono rare le partite in cui la Juve domina, ma non è una polemica. Si può giocare bene anche senza essere belli e la Juve per due terzi del campionato non ha giocato nemmeno bene".

Roma, oggi si è chiusa l'avventura Monchi-Di Francesco. E' la vittoria di Baldini?

"A me pare assurdo che l'unico dirigente che non fa parte della Roma può decidere il destino della squadra. Io sono stato un gran sostenitore di Di Francesco ma è stato giusto esonerarlo per dare una scossa. Monchi va via perché non contava granché nella Roma. Nel giro di pochi mesi la Roma si è liberata di Gandini, Monchi e Di Francesco ma c'è qualcosa che non quadra. Che senso ha costringere Monchi alle dimissioni senza fare nemmeno un cambio. Un anno e mezzo fa era stato fatto tutto un altro disegno".

Icardi-Inter, cosa succederà adesso?

"Icardi non sarà in campo contro la SPAL perché non recupera visto che le terapie terminavano oggi. Non recupererà neanche per il ritorno di Europa League e c'è una possibilità che possa farcela per il derby ma passa attraverso l'incontro che Icardi ha richiesto con il presidente Zhang. L'argentino non ha chiesto che venga estromesso da questo incontro Marotta ma vuole incontrare il presidente. Non mi stupirei che ci possano vere novità nelle prossime ore".