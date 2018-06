RMC SPORT - Palmeri: "L'Argentina è la mia favorita per il Mondiale"

L'opinionista e giornalista di BeIN Sports, Tancredi Palmeri, durante il suo consueto intervento nel Live Show di RMC Sport ha parlato della prossima Coppa del Mondo stilando la sua lista di favorite per la vittoria finale: “Tecnicamente direi Brasile, ma contro tutti dico Argentina. Non posso credere infatti che Messi chiuda l’avventura con la Nazionale così. Inoltre ho fiducia in Sampaoli. Li ho visti da vicino e il lavoro del CT è evidente è visibile. È straordinario anche se fin’ora ha sbagliato molto. L’Argentina deve aggrapparsi a lui”.