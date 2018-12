Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Non bisogna mischiare gli episodi di razzismo nei confronti di Koulibaly con ciò che è successo fuori dallo stadio. Non si può chiedere al calcio di fare ciò che non riesce alla politica o alla società. Il contatto tra le tifoserie è arrivato in una zona non vicina allo stadio di San Siro ma Inter-Napoli è sempre una partita molto sensibile a Milano. Forse è stata sottovalutata la situazione perché si giocava il 26 di dicembre. Bastava poco per prevenire questa guerriglia. Fischi? Forse la gara non è stata sospesa perché le autorità hanno pensato che dopo quello che era successo fuori un altro episodio così avrebbe peggiorato la situazione".

Gattuso, Di Francesco e Filippo Inzaghi, chi salta prima?

"Di Francesco credo che resterà sulla panchina della Roma, Inzaghi dipende molto dal risultato di domani a Napoli. Gattuso pensavo fosse già in uscita ma le dichiarazioni di Leonardo di oggi vanno in controtendenza. Non credo che Leonardo sia stato tardivo con queste parole, io vedo un Milan che non ce la fa. I giocatori non hanno fiducia, l'autostima del Milan è ai minimi storici e ogni partita è un pianto. In questa situazione un cambio di allenatore potrebbe anche portare dei benefici dal punto di vista psicologico. Il Milan oggettivamente gioca veramente male".