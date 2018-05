RMC SPORT - Palmeri. "L'Inter per la Champions deve tifare Atalanta"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Quattro turni di squalifica a Simeone che non potrà essere sulla panchina dell'Atletico nella finale di Europa League è davvero troppo. Ci vuole cuore per fare una cosa del genere. Si sta parlando troppo di arbitri in campo europeo e poco dello spettacolo che è andato in scena sia in Champions League che in Europa League".

Anche quest'anno le italiane hanno fatto da comparsa in Europa League?

"Per quanto riguarda l'Atalanta è un peccato per com'è andata, il percorso del Napoli invece non lo considero. Con questo Atletico Madrid francamente non so se un'italiana avrebbe potuto vincere la competizione, gli spagnoli sono i grandi favoriti. Grande rammarico comunque per la Lazio".

Quante possibilità ha l'Inter di andare in Champions League?

"Devono tifare per gli altri nerazzurri, l'Atalanta, perché la Lazio se non la fermi ora non la fermi più. Secondo me Gasperini può fermare i biancocelesti specie ora che è tornato pure Ilicic, calciatore decisivo per la squadra. L'Atalanta deve provare a vincere contro la Lazio perché non ha ancora un posto in Europa garantito".