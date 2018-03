RMC SPORT - Palmeri: "La rimonta con la Dinamo può sbloccare la Lazio"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show ha commentato così il sorteggio di Europa League della Lazio: "Il Salisburgo ha fatto il sorpresone con il Dortmund e, se arrivi ai quarti battendo i tedeschi, qualcosa vuol dire. Allo stesso tempo però a me è sembrato che il Borussia abbia preso sotto gamba la gara di andata e da quel momento abbia poi complicato le cose. È vero che la Lazio ha faticato per battere la Dinamo Kiev che era ampiamente alla sua portata, ma nel momento di difficoltà ha risposto da par suo, è andata a battere una squadra che non perdeva in casa da 18 mesi e che in Europa nel proprio stadio è sempre stata solida. Se la Lazio fa le cose come deve, quindi non sbagliando e non prendendo sotto gamba la gara di andata, secondo me indirizza subito bene il doppio confronto. Alla fine aver ribaltato il risultato con lo Steaua ci stava, ma esserci riuscito anche contro la Dinamo Kiev non era nella normalità, chissà che questo non abbia definitivamente sbloccato la Lazio".