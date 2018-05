RMC SPORT - Palmeri: "La Roma doveva fare il Liverpool. Nainggolan male"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, al termine del primo tempo di Roma-Liverpool ha parlato a RMC Sport Live Show: "Non è ancora finita, ma che peccato. Ora si va oltre al difficile. La Roma doveva fare il Liverpool per riuscire a ribaltare la situazione o quantomeno ad intimidire la squadra inglese ma i giallorossi hanno dei limiti fisici e tecnici".

Nainggolan sempre in ritardo in un primo tempo in cui ha deluso, che ne pensi?

"E' il peggiore in campo sia per l'errore ma soprattutto per la mancanza di capacità di cucire i reparti e dare il via alle ripartenze. La Roma non riesce a cambiare marcia repentinamente, è più un diesel che ha bisogno di tempo per arrivare in porta. Anche Pellegrini non mi ha convinto, lo vedo ancora fuori da queste partite".

E in panchina Di Francesco non ha molto per cambiare la partita...

"C’è Under, che avrebbe le capacità di poter dar fastidio al Liverpool ma all'andata ha dimostrato di non essere all'altezza. Teoricamente ci potrebbe essere Bruno Peres ma non lo abbiamo mai visto in questa ottica. La miglior Roma possibile è già in campo".

A cosa ci possiamo aggrappare per vedere la Roma in finale?

"Non c'è il rischio che il Liverpool si rilassi ma è l'unico appiglio che abbiamo per veder riaprire questa partita. Per la qualificazione poi è ancora un altro discorso. Ovviamente serve anche fortuna a questo punto della gara".