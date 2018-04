RMC SPORT - Palmeri: "Lezione di calcio del Real Madrid nel primo tempo"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha analizzato così il primo tempo della Juventus che sta perdendo contro il Real Madrid: "Alla Juventus è mancata cattiveria. Il gol subito arriva proprio per mancanza di cattiveria. I primi venti minuti della partita sono stati una lezione di calcio da parte del Real Madrid. Poi loro sono calati e la Juve si è ricordata quali sono i punti deboli degli spagnoli e così i bianconeri sono cresciuti. Credo che soprattutto alla Juve sia mancato il tocco giusto di Dybala. Non si è vista sino ad ora tutta la sua qualità".

Ti aspetti un cambio nell'intervallo da parte di Allegri?

"Non è facilissimo guardando chi c'è in panchina. Matuidi sarebbe servito ma adesso non avrebbe senso inserirlo. Bentancur è quello che mi è piaciuto di più con Higuain. Forse farebbe comodo Cuadrado con la sua capacità di convergere".