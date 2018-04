RMC SPORT - Palmeri: "Liverpool inarrestabile. Under non all'altezza"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato nell'intervallo tra Liverpool e Roma che si è chiuso sul 2-0 a favore degli inglesi: "Salah è stato decisivo ma c'è uno tsunami rosso che si sta abbattendo sulla Roma. Stanno entrando da tutte le parti ma non può succedere in una semifinale di Champions League. Il Liverpool è stato inarrestabile per tutto il primo tempo e Salah è quello più capace di determinare la partita. Under inadatto a queste partite ma tutto il centrocampo della Roma non è all'altezza della situazione. Sarebbe stato un miracolo arrivare sullo 0-0 a fine primo tempo".

Per venti minuti però la Roma aveva giocato con personalità ed aveva colpito anche una traversa con Kolarov. Poi che cosa è successo?

"Non è successo niente, semplicemente il Liverpool si stava preparando a colpire. La Roma non ha saputo pungere nei momenti in cui gli inglesi rifiatavano. Mi pare difficile recuperare per la Roma ma per cercare di rientrare in partita Di Francesco deve togliere Under che non sta facendo parte di questa partita. Io proverei El Shaarawy".