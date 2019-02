RMC SPORT - Palmeri: "Milan, obiettivo uscire indenne da Roma"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo di Lazio-Milan, semifinale di andata della Coppa Italia: "Polemiche VAR? L’errore di Abisso in Fiorentina-Inter è inspiegabile soprattutto perché c’è il VAR. Capisco le parole di Marotta quando parla di danno irreparabile”.

“Oggettivamente non pensavo che l’Inter tirasse fuori una partita così, di carattere, a Firenze portandosi addirittura sul 3-1. Sono rimasto stupito dal carattere dei nerazzurri. Attenzione però perché in questo momento l’Inter va avanti di nervi e questi due punti persi potrebbero aver intaccato la situazione generale”.

Lazio-Milan, chi sta vincendo ai punti?

"La Lazio sino a ora e inoltre i biancocelesti protestano per il contatto tra Romagnoli e Correa in area di rigore. Orsato era vicino e ha fatto chiari cenni di aver visto però si vede il contraccolpo su Correa. Al di là dell'episodio la Lazio ci sta provando varie volte mentre il Milan è il solito dell'ultimo mese e mezzo, è una squadra concreta. Il Milan è andato a Roma per uscire indenne ed eventualmente sfruttare l'occasione. Lo zero a zero andrebbe bene ai rossoneri".

Il ritorno di Coppa Italia si giocherà tra due mesi. E' proprio un paradosso?

"Non solo perché poi domenica c'è Atalanta-Fiorentina che per il campionato è uno snodo importante per la zona Europa League. Avrebbe più senso mettere le semifinali di Coppa Italia più ravvicinate ma direttamente ad aprile".

Pronostico su Fiorentina-Atalanta, di Coppa Italia?

"Secondo me l'Atalanta era già con la testa a questa partita domenica scorsa mentre la Fiorentina non ha ancora vinto con i Della Valle. Sarà sicuramente una sfida palpitante".

Che pensi del futuro della panchina della Juventus?

"Pensavo che sarebbe stata la Juve dopo l'Atletico a salutare Allegri per provare a prendere Zidane. Invece raccolgo due impressioni di Pistocchi e Galeone, mentore di Allegri ed entrambi, che parlano di una decisione da presa da parte di Allegri per un futuro in Premier League. Parlano addirittura di un accordo già raggiunto con una squadra inglese e per me si parla o del Chelsea per il dopo Sarri oppure non lo so in questo momento".

Che pensi del futuro di Zaniolo a Roma?

"Facendo cronaca sono stati avvistati in un ristorante milanese il padre di Zaniolo e due personaggi che parlavano lingua spagnola. Si potrebbe pensare a Real Madrid, Barcellona o Atletico Madrid. Io però nell'ambito delle speculazioni, visto che di questo stiamo parlando, io penso al Manchester City dove l'anima dirigenziale è totalmente spagnola e soprattutto il club inglese negli ultimi anni è sempre andato a spendere tanti soldi su giocatori molto giovani non ancora del tutto affermati. Politica che non viene applicata né al Barcellona né al Real Madrid, in questi casi si compra solo grandissimi nomi. Queste indiscrezioni su Zaniolo devono essere prese in considerazione. Zaniolo è l'identikit del giocatore che acquisterebbe il Manchester City che sta proprio cercando un giocatore con quelle caratteristiche".