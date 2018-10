RMC SPORT - Palmeri: "Milan, serve Cutrone ma si insiste sul 4-3-3"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dei problemi del Milan: "Cutrone sembra il migliore, uno che non se ne frega. Serve uno come lui ora, invece si continua con il 4-3-3 e con quegli interpreti. Bakayoko? Per essere bocciato devi giocare. Metti uno al centro del campo di cui non ti fidi? Non ha una logica questo, come i cambi nel derby".