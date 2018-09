Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, nel corso del Live Show di RMC Sport ha affrontato i diversi temi di giornata: "La scomparsa di Maria Sensi? La famiglia Sensi, assieme ai Cecchi Gori e a Moratti, rappresentano un'era calcistica che si è chiusa con l'addio di Berlusconi al Milan.

Il Napoli e la sfida contro la Fiorentina? Ancelotti è un tecnico come pochi, in un momento come questo non sta facendo una piega. E' un tecnico vincente e mai banale nel modo in cui lo ha fatto. Detto questo mi aspetto una vittoria dei partenopei domani contro la Fiorentina. Questo perché la sconfitta contro la Sampdoria ha lasciato una carica emotiva che porta grande voglia di riscatto. La Fiorentina finora ha sempre dimostrato di aver problemi di continuità ad alti livelli. Ho paura che le due vittorie iniziali possano aver fatto calare la tensione".