Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, è intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport per presentare il big match di oggi tra Fiorentina e Napoli: "È cambiato tutto alla Fiorentina da quando Veretout come mezzala può giocare il pallone più vicino a Chiesa e da quando ovviamente è arrivato Muriel. Di questo deve preoccuparsi Ancelotti. È facile prevedere oggi un Napoli che proverà a far suo il gioco, ma la Fiorentina quando riparte può fare malissimo. Vedremo se il tecnico azzurro si fiderà ancora di Maksimovic o cambierà qualcosa in base agli avversari".