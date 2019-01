RMC SPORT - Palmeri: "Napoli, sbagliato approccio mentale"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport live Show ha commentato la vittoria del Milan sul Napoli in Coppa Italia: "La notizia di stasera è come è svanito il Napoli. Magari hanno preso sottogamba la gara ma stiamo parlando di una squadra che in campionato ha 15 punti in più del Milan. Il Napoli nel primo tempo non è stato in campo e non ha costruito grandi occasioni durante la partita. Il Milan è stato solido e con un attaccante con i fiocchi. Ancelotti è uscito dalla Champions League ed è uscito anche dalla Coppa Italia".

Gli errori della difesa del Napoli sono pesanti?

"Sono stati molli. Non si era mai visto così il Napoli. Con Ancelotti quest'anno in alcuni frangenti è mancata la concretezza ma non si è mai vista una squadra come quella di stasera. Ancelotti ha sempre tenuto uno standard molto alto in tutte le competizioni ma oggi è clamoroso quello che è successo".

Quante responsabilità dai ad Ancelotti?

"Sicuramente ne ha. Quando è così clamorosa la mancanza di approccio è ovvio che è un errore dell'allenatore. Non vorrei che al Napoli stia succedendo come all'Inter, cioè che hanno raggiunto una posizione così tranquilla in campionato da non saper tenere alta la tensione in ogni gara. Doveva essere il Napoli a tenere di più a questa partita di Coppa Italia e non capisco come abbia fatto la squadra di Ancelotti ha sbagliare così l'approccio. La squadra ha fallito dal punto di vista mentale".

Il mercato della Lazio?

"Una squadra che si sta giocando un posto in Champions League e non solo forse avrebbe avuto bisogno di un aiuto dal mercato. La Lazio tra le prime cinque era quella che aveva più bisogno di qualche aiuto dal mercato".