RMC SPORT - Palmeri: "Perplesso dal Milan. Assurdo il calo di Dybala"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, è intervenuto a RMC Sport Live Show: "La Juventus è molto più favorita di quello che sembra ma per demerito degli altri. L'ultimo mese e mezzo del Milan ci riporta una squadra che sta meritando un sesto posto per i tredici risultati utili di Gattuso ma le prestazioni non sono mai state niente di che, anzi mi hanno lasciato perplesso. L'ultima partita buona di Gattuso è stata proprio quella di Torino contro la Juventus".

La Juventus quindi come sta?

"La Juve è da tempo che non gioca bene, in tutto il 2018 ha giocato bene in tre partite: contro l'Atalanta, a Madrid contro il Real e contro la Sampdoria. Nella stessa partita contro l'Inter la Juve è scomparsa dal campo per quaranta minuti. Dunque con questa Juventus è ovvio che il centrocampo non gira come dovrebbe ed è solo uno dei problemi che si vedono in questa squadra. Assurdo come sia calato Dybala, ora non sarebbe neanche nella top 23 della Serie A. L'argentino è scomparso mentalmente dall'infortunio".