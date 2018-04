RMC SPORT - Palmeri: "Regolamento di conti fra Agnelli e Collina"

Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: “Abbiamo visto la partita migliore della storia della Roma, poteva esserlo per la Juventus mentre è stata la delusione più grande della storia della Lazio. Tre eventi storici in poche ore è veramente assurdo”

Cosa salvi del post gara di Madrid, se c’è qualcosa da salvare?

“Credo non si possa salvare nulla perché sarebbe stato un post partita raccapricciante se ci fosse stato un episodio a favore della Juventus. Ma in questo caso il rigore per il Real Madrid c’era. Abbiamo visto di tutto con Agnelli che ha chiesto di sostituire Collina. Nessuna parola di Buffon è condivisibile ma umanamente lo capisco. Lui sapeva di essere all’ultima partita e sinceramente non ci stava l’espulsione e lì ha sbagliato Oliver. Il gesto di Buffon è stato come quello di Zidane nella finale dei Mondiali del 2006. Chiedere il VAR non lo capisco perché il rigore c’è. Agnelli ha detto che Collina agisce in malafede”.

Sembra che Agnelli avesse da tempo pronte queste parole su Collina...

"Sicuramente. Bisogna far notare che di attacchi alla gestione Collina da parte della Juventus arrivano da molti anni. Senza dimenticarci di tutto il caos post Bayern Monaco. Sembra quasi un regolamento di conti di vecchia data tra Agnelli e Collina".

L'andamento europeo dal punto di vista arbitrale potrebbe portare ad un dietrofront sul VAR?

"No per due motivi tecnici: pensiamo a quante partite vengono giocate in ambito europeo e quanti arbitri vengono utilizzati su questi campi. Di questi arbitri solo tedeschi e italiani ad oggi hanno utilizzato il VAR, gli altri no. Non ci sono abbastanza arbitri preparati per tutte le partite di Champions League".