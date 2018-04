RMC SPORT - Palmeri: "Roma fantastica, peccato abbia fatto solo un gol"

Tancredi Palermi, giornalista e opinionista, all'intervallo di Roma-Barcellona ha parlato così a RMC Sport Live Show della prestazione della squadra di Di Francesco: "E' una Roma fantastica ed è un peccato che vinca solo 1-0 a fine primo tempo, ci stava almeno un'altra rete per quanto creato. Il Barcellona non ha fatto quasi nulla, mentre i giallorossi hanno insistito per tutto il primo tempo ed è davvero un peccato essere in vantaggio solo di un gol. Chiunque avrebbe messo la firma su un risultato simile prima del match ma vedendo questa Roma c'è da recriminare. Questa è una delle migliori gare della Roma in Europa da tanti anni a questa parte".

La miglior occasione dopo il gol è stata quella di Schick, rischia di essere un grande rimpianto?

"Sì la paura è quella perché è difficile pensare che il Barcellona continui così, che la Roma possa reggere con questo ritmo, e contemporaneamente sarà difficile continuare a creare così tanto. Dzeko gigantesco, si vede che ha una particolare voglia. Lui non ha mai giocato i quarti di finale di Champions League e sta dimostrando di voler lasciare il segno".

Questa disposizione inedita della Roma dove ha portato maggiori vantaggi? Può essere il futuro della Roma?

"Teoricamente sì ma il Barcellona gioca palla a terra dall'area piccola del portiere. La Roma sta portando un pressing quasi disperato per impedire al Barcellona di fare gioco e se loro non alzano il ritmo troverà sempre il campo occupato. Questo modulo può andare bene se la Roma avrà sempre l'interpretazione che vediamo questa sera".