RMC SPORT - Palmeri: "Roma, hai il 2% di possibilità. All'andata non all'altezza"

Serata di Champions League per la Roma, chiamata a tentare la rimonta contro il Liverpool. Quante possibilità hanno i giallorossi, secondo l'opinionista di RMC Sport Network Tancredi Palmeri? "Do il 2%. La stessa percentuale che davo contro il Barcellona: non ci credevo, come non ci credeva nessuno, però all'andata la Roma se l'era giocata come doveva giocarsela. A Liverpool la Roma invece non è stata all'altezza e forse ha trovato la miglior prestazione stagionale dei Reds. Mi riesce difficile immaginare una rimonta, poi tutto è possibile però al momento penso che la finale sarà Real Madrid-Liverpool".