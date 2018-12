Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Non bisogna mischiare gli episodi di razzismo nei confronti di Koulibaly con ciò che è successo fuori dallo stadio. Non si può chiedere al calcio di fare ciò che non riesce alla politica o alla società. Il contatto tra le tifoserie è arrivato in una zona non vicina allo stadio di San Siro ma Inter-Napoli è sempre una partita molto sensibile a Milano. Forse è stata sottovalutata la situazione perché si giocava il 26 di dicembre. Bastava poco per prevenire questa guerriglia. Fischi? Forse la gara non è stata sospesa perché le autorità hanno pensato che dopo quello che era successo fuori un altro episodio così avrebbe peggiorato la situazione".